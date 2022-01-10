'Bataklık Operasyonu' davasına devam edildi - Son Dakika

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç gelirine yönelik operasyon olarak nitelendirilen 'Bataklık Operasyonu'nun davasına bugün de devam edildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada sanıkların kimlik tespitinin ardından iddianamenin okunmasıyla 26'sı tutuklu 73 sanık yeniden hakim karşısına çıktı.

Örgüt elebaşı olarak gösterilen sanıklardan Nejat Daş ve Çetin Gören'in yanı sıra 53 sanık örgüt üyeliği ve 13 sanık da örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Daha önce hazırlanan iddianamede Daş ve Gören hakkında 450'şer yıldan bin 470 yıla kadar 'zincirleme olarak suçtan kaynaklanana mal varlığını aklamak' suçundan hapis cezası, eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında ise 'suçtan kaynaklanan mal varlığı aklamak' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

'Kara para aklama işi arsa satımıyla sağlandı iddiası'

Kara para aklama işini arsa alım satımı üzerinden gerçekleştirdiği iddia edilen sanıklar suçlamaları reddederken yapılan bu işi emlakçılık mesleği gereği sadece ticaret amaçlı yaptıklarını iddia ettiler. Birbiriyle daha önceden tanış olan sanıklar ise ticaret gereği birbirlerini tanıdıklarını ve savcılık tarafından 'para aklama' suçu olarak nitelendirilen işi birileri tarafından emir almadan yaptıklarını ifade ettiler. Sanıklara Daş ve Gönen'in hesaplarına Türkiye'den yatırılan paranın amacı sorulduğunda ise kendilerine sadece söyleneni yaptıklarını ve sanıkları tanımadıklarını beyan ettiler.

Kimlik tespiti yapıldığı halde beyanları dinlenemeyen sanıkların da dinlenmesine hükmeden mahkeme, duruşmanın yarın görülmesine hükmetti.

(Engin Yağcı/İHA)