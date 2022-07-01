Son dakika haberi: 'Bataklık Operasyonu' davasına Hazine ve Maliye Bakanlığının katılma talebi reddedildi - Son Dakika
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Son dakika haberi: 'Bataklık Operasyonu' davasına Hazine ve Maliye Bakanlığının katılma talebi reddedildi

01.07.2022 17:11
Son dakika haberi: 'Bataklık Operasyonu' davasına Hazine ve Maliye Bakanlığının katılma talebi reddedildi

Son dakika gündem haberi... Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç çetesine yönelik operasyon olarak nitelendirilen "Bataklık Operasyonu" davasına Hazine ve Maliye Bakanlığının katılma talebi reddedildi.

Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu ve suç çetesine yönelik operasyon olarak nitelendirilen "Bataklık Operasyonu" davasına Hazine ve Maliye Bakanlığının katılma talebi reddedildi.

Ankara 33. Ağır Ceza Mahkemesince görülen davada 10'u tutuklu 73 sanık yeniden hakim karşısına çıktı. Sanıklardan Nejat Daş ve Çetin Gören gibi isimler duruşma salonunda hazır bulunurken, bazı sanıklar da tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı.

Örgüt elebaşı olarak gösterilen sanıklardan Nejat Daş ve Çetin Gören'in yanı sıra 53 sanık örgüt üyeliği ve 13 sanık da örgüte yardım etmekle suçlanıyor. Daha önce hazırlanan iddianamede Daş ve Gören hakkında 450'şer yıldan bin 470 yıla kadar 'zincirleme olarak suçtan kaynaklanana mal varlığını aklamak' suçundan hapis cezası, eski Emniyet Müdürü Necmettin Yüksek hakkında ise 'suçtan kaynaklanan mal varlığı aklamak' ve 'suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak' suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın bugün görülen duruşmasında sanık ve sanık avukatları iddialara karşı beyanda bulundu. Sanık avukatlarından bir kısmı sanıkların tahliye edilmesi ve adli kontrol hükümlerinin yumuşatılması yönünde taleplerde bulundu. Ara kararını açıklayan mahkeme, Hazine ve Maliye Bakanlığının davaya katılma talebi başta olmak üzere tüm talepleri reddederek, duruşmayı 8 Eylül'e erteledi.

(Engin Yağcı/İHA)

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DİYARBAKIR - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır annelerini ziyaret etti DİYARBAKIR - Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Diyarbakır annelerini ziyaret etti
Kaynak: İHA

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi: 'Bataklık Operasyonu' davasına Hazine ve Maliye Bakanlığının katılma talebi reddedildi - Son Dakika

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