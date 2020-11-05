Son Dakika | Batan tur teknesinde ölen Rus turistin cenazesi alındı
05.11.2020 12:48
Son dakika yerel haberine göre Batan tur teknesinde ölen Rus turistin cenazesi alındı Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden Rus turistin cenazesi ülkesine gönderilmek üzere morgdan alındı.
Batan tur teknesinde ölen Rus turistin cenazesi alındı
ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde tur teknesinin batması sonucu hayatını kaybeden Rus turistin cenazesi ülkesine gönderilmek üzere morgdan alındı.
2 gün önce Alanya Kalesi Fosforlu Mağarası mevkiinde kıyıdan yaklaşık 50-100 metre açıkta içinde 33 Rusya uyruklu yolcu ve 5 personelin bulunduğu günü birlik tur teknesi alabora olarak batmıştı. Kayalıklara çıkan tekne personeli dahil 37 kişi Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı. Kayıp olan 37 yaşındaki Daniyar Mahitov'un cansız bedeni ise teknenin içinde bulundu. Savcılık incelemesinin ardından Mahitov'un cansız bedeni Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından Daniyar Mahitov'un cenazesi ülkesi Rusya'ya gönderilmek üzere morgdan alındı.
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