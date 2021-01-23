Son dakika: "Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi - Son Dakika

Son dakika: "Batı Karadeniz'in incisi" Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi

23.01.2021 13:30

Son dakika gündem haberine göre Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle "Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sessizlik hakim oldu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ülke genelinde hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle " Batı Karadeniz'in incisi" olarak bilinen Düzce'nin Akçakoca ilçesinde sessizlik hakim oldu.

Normal zamanda 38 kilometrelik sahil şeridi ve doğasıyla hafta sonu çevre il ve ilçelerden gelenlerle yoğunluk yaşanan ilçede, kısıtlama nedeniyle sahil, liman ve kordon sessizliğe büründü.

Boş kalan mavi bayraklı Çuhallı sahili, Çınar Caddesi ile Fedai Karabıyık Parkı'ndaki sessizlik drone ile görüntülendi.

Batı Karadeniz'in önemli balıkçı limanlarından birine sahip olan ilçede balıkçıların kurallara uyduğu ve limanın boş kaldığı görüldü.

Polis, bekçi ve zabıta ekipleri bölgede denetimlerini sürdürüyor.

Son dakika: Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi
Son dakika: Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi
Son dakika: Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi
Son dakika: Batı Karadeniz'in incisi Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi

Batı Karadeniz, Akçakoca, Drone, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: 'Batı Karadeniz'in incisi' Akçakoca'da sakinlik drone ile görüntülendi - Son Dakika


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