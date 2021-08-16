İşgal altındaki Batı Şeria'nın Cenin kentinde bu sabah İsrail askerlerince vurularak öldürülen 4 Filistinliden ikisi için yüzlerce kişinin katılımıyla cenaze töreni düzenlendi.

Cenin'deki devlet hastanesinin morgundan alınan Raid Ebu Yusuf ile Salih Ammar'ın cenazesi ilk olarak kentin farklı bölgelerinde bulunan evlerine getirildi.

Filistin bayrağı ve Filistinli gruplara ait flamalar taşıyan yüzlerce kişi, sık sık İsrail karşıtı sloganlar attı.

Yüzlerce Filistinlinin omzunda baba evlerine getirilen Ebu Yusuf ile Ammar'ın naaşları, burada alınan helalliklerin ardından kılınan cenaze namazı sonrası tekbir ve sloganlar eşliğinde toprağa verildi.

Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin Mülteci Kampı'nda, bu sabah İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetmişti.

Görgü tanıkları, Cenin Mülteci Kampı'nda İsrail askerlerinin düzenlediği baskının ardından askerler ile Filistinliler arasında gerginlik yaşandığını anlatmıştı. Çıkan olaylar sırasında İsrail askerlerinin, Filistinlilere karşı göz yaşartıcı gazın yanı sıra gerçek mermi de kullandığı kaydedilmişti.