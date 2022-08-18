Son Dakika | Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli genç toprağa verildi - Son Dakika
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Son Dakika | Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli genç toprağa verildi

18.08.2022 17:50
Son Dakika | Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli genç toprağa verildi

Son dakika haberlerine göre İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli genç, yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

İsrail askerlerinin, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürdüğü Filistinli genç, yüzlerce kişinin katılımıyla son yolculuğuna uğurlandı.

Batı Şeria'nın Nablus kentinde İsrail askerleri tarafından dün gece öldürülen Filistinli Vesim Nasır Halife (18) için cenaze töreni düzenlendi.

Nablus'taki devlet hastanesinden alınan Halife'nin naaşı yüzlerce kişinin katılımıyla yaşadığı yer olan Balata Mülteci Kampı'na götürüldü. Cenazenin taşınması sırasında İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Halife'nin naaşı Balata'daki kabristana defnedildi.

İsrail güçlerinin, dün gece Nablus kentinde düzenlediği baskınlar sırasında Nasır hayatını kaybederken, 5 Filistinli de yaralanmıştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilerin evlerine sık sık baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Birleşmiş Milletler raporlarına göre, İsrail güçleri 2022 başından 26 Haziran'a kadar Filistin topraklarına yaklaşık 1600 kez baskın düzenledi. Bu baskınlarda 60 Filistinli hayatını kaybetti, yaklaşık 6 bin Filistinli yaralandı.

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Kaynak: AA

Batı Şeria, İsrail, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son Dakika | Batı Şeria'da İsrail askerlerince öldürülen Filistinli genç toprağa verildi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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