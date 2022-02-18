Son dakika! Batı Şeria'da İsrail askerleriyle yaşanan olaylarda 26 Filistinli yaralandı - Son Dakika

İşgal altındaki Batı Şeria'nın farklı noktalarında İsrail askerleriyle yaşanan olaylarda 4'ü gerçek, 22'si plastik mermiyle olmak üzere 26 Filistinlinin yaralandığı, 75 kişinin gazdan etkilendiği bildirildi.

Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Kızılay ekiplerinin Batı Şeria'nın Nablus kentinin güneyi ve doğusundaki Beyta ve Beyt Decen beldelerinde İsrail askerleriyle Filistinliler arasında yaşanan olaylarda yaralanan 26 Filistinli ile gazdan etkilenen 75 kişiye olay yerinde tıbbi müdahalede bulunduğu belirtildi.

Olaylarda omuzundan gerçek mermiyle yaralanan bir Kızılay gönüllüsünün yanı sıra plastik mermiyle yaralanan 2 gazeteci ile 10 yaşındaki bir çocuğun da bulunduğu kaydedilen açıklamada, yaralıların çoğunun ayakta tedavi edildiği, 4'ünün ise ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastaneye kaldırıldığı aktarıldı.

İşgal altındaki Batı Şeria, büyük çoğunluğu silahlı olan Yahudi yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik giderek artan saldırılarına tanık oluyor.

İsrail'in 1967'de işgal ettiği Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor. Bu yerlerde ikamet eden yaklaşık 500 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki topraklarda bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.