Batı Şeria'da silahlı saldırı: 3 yaralı - Son Dakika

Batı Şeria'da silahlı saldırı: 3 yaralı

BATI ŞERİA - İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da İsrail güçlerine düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

Filistin'in İsrail işgali altında bulunan Batı Şeria bölgesindeki Nablus kentinin güneyinde bulunan Tapuah Kavşağı'nda İsraillilere silahlı saldırı düzenlendi. Yoldan geçen bir araçtan yapılan saldırı sonucu 3 İsrailli yaralandı.

İsrail Savunma Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, "IDF birlikleri olay yerinden kaçan araca ateş açtı. IDF askerleri aracı arıyor ve bölgede barikatlar kuruyor" denildi. İsrail ulusal acil servisi Magen David Adom tarafından yapılan açıklamada ise, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, diğer yaralının saldırıda hafif şekilde yaralandığı belirtildi.

İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu yaptığı açıklamada, güvenlik güçlerinin saldırganlara hızlı bir şekilde yanıt vereceğine emin olduğunu ifade ederek, "Terörün başını kaldırmasına izin vermeyeceğiz ve düşmanlarımıza kuvvetli bir şekilde saldıracağız" dedi.

İsrail güçlerinin sabah vurduğu kadın hayatını kaybetti

İsrail güçleri ayrıca, işgal altındaki Batı Şeria'nın Beytullahim kentinde elinde bıçak bulunan bir Filistinli kadını silahla vurmuş, yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırılmıştı. İsrail güçlerinin vurduğu kadından kötü haber geldi. Yaralı kadının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği aktarıldı. Yerel basında yer alan haberlerde, hayatını kaybeden kadının 60 yaşındaki Rihab Muhammed Musa Zalul olduğu belirtildi.