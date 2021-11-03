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Batıkentliler tacizi önlemeye çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için bir araya geldi - Son Dakika

Batıkentliler tacizi önlemeye çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için bir araya geldi

03.11.2021 22:17
Batıkentliler tacizi önlemeye çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için bir araya geldi

– Batıkentliler, Ankara'da taciz edilen 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunu korumaya çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için bir araya geldi.

– Batıkentliler, Ankara'da taciz edilen 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunu korumaya çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için bir araya geldi.

Ankara'da taciz edilen 12 ve 13 yaşındaki iki kız çocuğunu korumaya çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan'ın bıçaklandığı yerde basın açıklaması düzenlendi. Batı Sitesi Mahallesi Muhtarı Ali Fidan, "Bugün burada bir canımızı kaybetmenin üzüntüsü ve öfkesiyle bir aradayız. Haydar Can Kılıçdoğan, semtimizin sakini, mütevazi ilerici gençlerinden biridir. Çevresine duyarlı, toplumsal sorunlara duyarlı biriydi. Tacize uğrayan iki genç kıza canı pahasına sahip çıktı. Haydar Can bugün aramızda kalbimizde" dedi.

Haydarcan' Kılıçdoğan'ın içinde kötülük olmayan, ömründe hiç kavga etmemiş, kibar ve düzgün bir insan olduğunu vurgulayan Haydarcan'ın kuzeni Eren Öztaş ise, "İki tane kız çocuğumuz kurtarmak için hayatını kaybetti. ve bu katillerin bizler üç beş yıl yatıp çıkmalarını istemiyoruz. Bu kişilere önlem alınmasını istiyoruz. Bizim ciğerimiz yandı" ifadelerini kullandı.

Batıkent halkı basın açıklaması sonrası Haydarcan'ın bıçaklanıp öldürüldüğü yere karanfil bıraktı.

(Hidayet Türkyılmaz/İHA)

Batıkentliler tacizi önlemeye çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için bir araya geldi
Batıkentliler tacizi önlemeye çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için bir araya geldi
Batıkentliler tacizi önlemeye çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için bir araya geldi

Ankara, Taciz, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Batıkentliler tacizi önlemeye çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batıkentliler tacizi önlemeye çalışırken öldürülen Haydarcan Kılıçdoğan için bir araya geldi - Son Dakika
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