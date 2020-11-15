Son dakika: Batman'da bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi - Son Dakika

Son dakika: Batman'da bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi
15.11.2020 13:21
Edinilen son dakika gelişmesine göre Batman'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman'da polis tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.
Batman Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılık faaliyetlerini önlemeye yönelik yapılan çalışmalar kapsamında kent merkezi Akyürek Mahallesi'nde durdurulan araçta yapılan aramada bin 220 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayda gözaltına alınan 2 kişinin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. - BATMAN
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