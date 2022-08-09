Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında biri turuncu kategoride aranan iki terörist Batman'da etkisiz hale getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında biri turuncu kategoride aranan iki terörist Batman'da etkisiz hale getirildi

09.08.2022 09:26

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında Batman'da biri turuncu kategoride aranan iki teröristin etkisiz hale getirildiği duyuruldu.

Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında birisi turuncu kategoriden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk kırsalında operasyon yürütüldüğü aktarıldı.

BİRİ, TURUNCU KATEGORİDEN

Operasyonda, 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerden birisinin turuncu kategoriden olduğu bilgisi verildi.

KOMANDO TİMLERİ SAHAYA ÇIKTI

Açıklamada, "Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk İlçesi Yanıkkaya kırsalında İHA- SİHA destekli icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, biri Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR
500
Eren Abluka-3 operasyonunda birisi turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi Eren Abluka-3 operasyonunda birisi turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi Eren Abluka-3 operasyonunda birisi turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi Eren Abluka-3 operasyonunda birisi turuncu kategoride olmak üzere 2 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Batman, PKK, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında biri turuncu kategoride aranan iki terörist Batman'da etkisiz hale getirildi - Son Dakika


Son Dakika
10:49 Öfkeli Fenerbahçe taraftarları yeni transfer Gustavo'nun performansına sert tepki gösterdi
10:35 Gram altın fiyatı güne düşüşle başladı! İşte altın fiyatları...
10:56 İstanbul'da taksici ile motokuryenin yumruklu kavgası kamerada! Kadın müşterinin valizini yere atıp gitti
10:25 BDDK 81 ilin borç haritasını duyurdu! İstanbul birinci sırada diye beklenirken zirvede Konya yer aldı
10:17 Nihat Doğan, 3 aylık hamile olduğu söylenen İranlı hayranı Arzu ile dünyaevine girdi
10:21 Bursa'da kraliçe arıyı takip eden binlerce arı oteli bastı: Herkes nereye koşturacağını bilemedi
09:50 Adana'da bir genç, annesine, "Seni kocamla evlendirelim" diyerek kumalık teklifinde bulunan komşusunun evine mermi yağdırdı
09:49 Piyanist Fazıl Say'dan Fenerbahçe'nin rakibi Ümraniyespor hakkındaki şok sözler: Para akmış bir yerden
09:46 Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'a saldırı sonrası 9 şüpheli gözaltında
09:28 Oyuncu Yasemin Kay Allen, Kilyos Sahili'nde ölen yunus balığını ve atıklarını paylaşarak sert tepki gösterdi: Bu bir skandaldır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 11:01:26. #1.12#
SON DAKİKA: Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında biri turuncu kategoride aranan iki terörist Batman'da etkisiz hale getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement