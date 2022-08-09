Batman'ın Kozluk ilçesi kırsalında birisi turuncu kategoriden 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Valilikten yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca Kozluk kırsalında operasyon yürütüldüğü aktarıldı.
Operasyonda, 2 terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği ifade edildi. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada teröristlerden birisinin turuncu kategoriden olduğu bilgisi verildi.
Açıklamada, "Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında, Batman İl Jandarma Komutanlığınca, Kozluk İlçesi Yanıkkaya kırsalında İHA- SİHA destekli icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, biri Terör Arananlar Listesi'nde "turuncu" kategoride olmak üzere 2 bölücü örgüt mensubu silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi" ifadelerine yer verildi.
Son Dakika › Güncel › Eren Abluka-3 operasyonu kapsamında biri turuncu kategoride aranan iki terörist Batman'da etkisiz hale getirildi - Son Dakika