Son dakika: Batman'da drone ile trafik denetimi gerçekleştirildi - Son Dakika

Batman'da polis ekiplerince drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, araç trafiğinin yoğun olduğu Turgut Özal Bulvarı üzerinde emniyet kemeri kullanımı ile sürücülerin seyir halinde cep telefonu kullanımına yönelik drone ile havadan denetim yaptı.

Termal görüntü alma özelliğinin yanı sıra olumsuz hava şartlarına da uyum sağlayan drone ile gerçekleştirilen kontrollerde yaya geçitlerinde yayalara geçiş hakkı vermeyen sürücüler de denetlendi.

Kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Ekipler ayrıca sürücüleri trafikte dikkatli olmaları ve maske kullanmaları yönünde uyardı.