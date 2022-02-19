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Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi - Son Dakika

Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

19.02.2022 18:23

Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi Batman'da, bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilenerek zehirlendi.

Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

BATMAN - Batman'da, bir evde çıkan yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan etkilenerek zehirlendi.

Yangın, Batman Kültü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir evde henüz nedeni belirlenemeyen yangın çıktı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken yangında 2'si çocuk 6 kişi dumandan zehirlendiği belirlendi. Sağlık ekipleri zehirlenen vatandaşlara ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi
Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi
Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi
Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi
Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi
Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi
Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi
Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi
Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi
Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi

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Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi Emirdağ'da bir evde çıkan yangın söndürüldü Emirdağ'da bir evde çıkan yangın söndürüldü Park halindeki otomobil alev alev yandı Park halindeki otomobil alev alev yandı

İtfaiye, Yangın, Batman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Batman'da yangın: 2'si çocuk 6 kişi zehirlendi - Son Dakika
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