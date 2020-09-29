Son Dakika: Batman'da filyasyon ekibindeki doktora saldırı (3)
Son dakika sağlık haberi: BAKAN KOCA: DEVLETİMİZİN GÜCÜYLE ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDAYIZSağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'da filyasyon ekibine yapılan saldırı ile ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu.
BAKAN KOCA: DEVLETİMİZİN GÜCÜYLE ÇALIŞANLARIMIZIN YANINDAYIZ
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Batman'da filyasyon ekibine yapılan saldırı ile ilgili Twitter'dan açıklamada bulundu. Bakan Koca açıklamasında, "Batman'da, filyasyon ekibinde görevli bir doktor arkadaşımız saldırıya uğradı. Saldırgan, olayın ertesi günü, dün tutuklanmıştır. Gece gündüz görev başında olan sağlık çalışanlarımıza yönelik şiddet olaylarını nefretle kınıyoruz. Devletimizin gücüyle çalışanlarımızın yanındayız" dedi.
ANKARA,
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