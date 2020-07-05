Son dakika... Batman'da kalbine yenilen polis memuru memleketi Aydın'da toprağa verildi - Son Dakika

BATMAN'da 5 aydır tedavi gördüğü hastanede şehit düşen polis memuru Taner Yavaş (46), memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesinde, gözyaşları içinde toprağa verildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü Koruma Şubesi'nde görevli, iki çocuk babası polis memuru Taner Yavaş, geçen 1 Şubat'ta, Tilmerç TOKİ Polis Lojmanları'nda nöbet sırasında kalp krizi geçirdi. Kaldırıldığı hastanede 5 aydır tedavi gören Yavaş'tan dün acı haber geldi. 27 yıllık polis memuru Yavaş, doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Yavaş'ın ölümü ailesi, sevenleri ve mesai arkadaşlarını yasa boğdu. Polis memuru Yavaş'ın cenazesi, Batman Valisi Hulusi Şahin ve il protokolünün katılımı ile Batman'da düzenlenen cenaze törenin ardından defnedilmek üzere dün memleketi Aydın'ın Nazilli ilçesine getirildi.

BUGÜN TOPRAĞA VERİLDİ