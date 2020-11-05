Son dakika! Batman'da Kovid-19 tedbirleri artırıldı - Son Dakika

Batman'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bazı iş yerlerinin en geç saat 22.00'de kapanması kararlaştırıldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Hulusi Şahin başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, birtakım tedbirler aldı.

Tedbirler kapsamında, evlere paket servis ve gel-al şeklindeki uygulamalar hariç olmak üzere lokanta, restoran, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme-içme yerleri, kahvehane, kıraathane ve çay ocakları, berber, kuaför, güzellik merkezi gibi işyerleri, nikah/düğün salonları, halı sahalar ve spor salonları, internet kafeler/salonlar ve elektronik oyun yerleri, bilardo salonları ve lunaparklar, tiyatro, sinema ve konser salonları, yüzme havuzu, hamam, kaplıca, sauna gibi yerlerin en geç saat 22.00'de kapanması kararı alındı.

Kamu kurum ve kuruluşlar ile özel sektör kuruluşlarının çalışma koşulları göz önünde bulundurulmak suretiyle il genelinde mesai saatlerinin başlama ve bitiş dönemleri İl Pandemi Kurullarında değerlendirilerek, il geneli için bir planlamaya gidildi.

Buna göre mesai ve vardiyaların başlangıç saatleri sabah 06.00'dan itibaren kademeli olarak başlatılarak ara dinlenmesi dahil olmak üzere 06.00-15.00, 06.30-15.30, 07.00-16.00, 07.30-16.30, 08.00-17.00, 08.30-17.30, 09.00-18.00 şeklinde uygulanmasına karar verildi.