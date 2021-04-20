Son dakika! Batman'da kumar operasyonu - Son Dakika

Batman'da kıraathaneye çevrilen bir ofiste kumar oynatıldığı tespit edilerek adli ve idari işlem yapıldı. Ruhsatsız olarak işletilen bir kıraathanede ise sigaramatik diye tabir edilen kumar makinesine el konulurken iş yeri sahibine adli işlem uygulandı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği kent genelinde kumar oynatılan yerler ve 1072 Sayılı Kanun kapsamında bulunan kumar makinelerine yönelik uygulama yaptı. Kıraathaneye çevrilen bir ofiste kumar oynatıldığı tespit edilerek adli ve idari işlem yapıldı. Ruhsatsız olarak işletilen bir kıraathanede ise sigaramatik diye tabir edilen kumar makinesine el konulurken iş yeri sahibine adli işlem uygulandı. Ayrıca denetimlerde, İl Hıfzıssıhha Kurulu kararınca kapalı olması gereken işyerleri yasağına uymayan 4 kıraathanenin faaliyetlerine son verilerek idari işlem uygulandı. Sokağa çıkma yasağına uymayan 12 kişiye ise 5 bin 124 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Batman halkının huzuru için suç ve suçlular ile mücadelemiz bundan önce olduğu gibi bundan sonra da 7 gün 24 saat kararlılıkla sürdürülecek olup, en büyük destekçimiz olan vatandaşlarımızın özellikle 112 acil çağrı merkezimizi arayarak gösterecekleri destek çok kıymetlidir. Suç ve suçlularla mücadelemizde kuşkusuz bu bilgiler çok önemli olup bizlere yardımcı olmaktadır. İl Emniyet Müdürlüğümüze bağlı ekipler tarafından günün 24 saatinde tüm il genelinde kontroller kararlıkla devam etmektedir" denildi. - BATMAN