Batman'da motosiklet hırsızı güvenlik kamerasına takıldı
BATMAN - Batman'da sabah saatlerinde, Gültepe Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde park halindeki 1 motosikleti çalan hırsız iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı.
Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde gerçekleşti. İş yerinin önüne park edilen motosikleti çalmaya kalkışan hırsız iş yerinin güvenlik kamerasına takıldı. Olay saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.
Kaynak: İHA
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