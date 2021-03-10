Batman'da işçiler ve öğrencileri birlikte taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı - Son Dakika

Batman'da işçiler ve öğrencileri birlikte taşıyan servis uçurumdan yuvarlandı
10.03.2021 10:39
Gelen son dakika haberine göre Batman Sason'da bir servis sürücüsü tekstil işçileri ile öğrencileri taşıdığı aracın 300 metrelik uçurumdan yuvarlanmasıyla 2 kardeş olan Yasemin ve Esat öldü, 27 yaralı kaldı.
VALİDEN YARALILARA ZİYARET
Batman Sason'da, öğrenciler ile tekstil işçilerini taşıyan Eşref Yavuz'un kullandığı 72 BC 774 plakalı servis minibüsünün 300 metrelik uçurumdan devrilmesi sonucu öğrenci Yasemin ve Esat Yıldırım kardeşlerin yaşamını yitirdiği ve 27 kişinin yaralandığı kazanın ardından Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Hulusi Şahin, ilçeye geldi. Yaralıların tedavilerinin sürdüğü Sason Devlet Hastanesi'ne geçen Vali Şahin, kazayla ilgili yetkililerden bilgi aldı. İncelemelerinin ardından Vali Şahin, yaralıların yakınlarına 'geçmiş olsun' dedi.
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