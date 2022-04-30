Son dakika: Batman'da PKK propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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Son dakika: Batman'da PKK propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı

30.04.2022 10:50
Son dakika: Batman'da PKK propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı

Gelen son dakika haberlerine göre Batman'da sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Batman'da sosyal medya üzerinden PKK propagandası yaptıkları tespit edilen 6 kişi gözaltına alındı.

Batman İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, PKK/KCK'nin faaliyetlerinin tespit ve deşifre edilmesi çerçevesinde PKK lehine slogan atan ve sosyal medya platformları üzerinde övücü, destekleyici paylaşımlar yaparak örgüt propagandası yaptığı tespit edilen 6 şüpheli şahsın yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendiği bildirildi.

Düzenlenen operasyonda, 6 şüpheli şahsın da yakalanarak gözaltına alındığı ifade edilen açıklamada, adli makamlara çıkarılan şüpheli şahıslardan 3'ünün serbest bırakılırken 3 şahsın ise adli kontrol altına alındığı kaydedildi. - BATMAN

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Cumhuriyet Başsavcılığı, Batman, Medya, PKK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Batman'da PKK propagandası yapan 6 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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