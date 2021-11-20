Son dakika... Batman'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi öldü - Son Dakika

Batman'da yolcu otobüsünün çarptığı kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Batman Belediyesine ait henüz sürücüsü öğrenilmeyen 72 AA 082 plakalı yolcu otobüsü, Batman - Beşiri karayolu Kösetarla köyü mevkisinde yolda bekleyen Muzaffer Pekince'ye çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Pekince'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Pekince'nin cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA
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