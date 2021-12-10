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Son dakika: Batman İl Emniyet Müdürlüğü muhtarlarla sorumluluk alanı ve huzur toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika

Son dakika: Batman İl Emniyet Müdürlüğü muhtarlarla sorumluluk alanı ve huzur toplantısı gerçekleştirdi

10.12.2021 20:44

Son dakika 3. sayfa haberine göre Batman İl Emniyet Müdürlüğü muhtarlarla sorumluluk alanı ve huzur toplantısı gerçekleştirdiBATMAN Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sorumluluk alanı ve huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Batman İl Emniyet Müdürlüğü muhtarlarla sorumluluk alanı ve huzur toplantısı gerçekleştirdi

BATMAN Batman İl Emniyet Müdürlüğü tarafından sorumluluk alanı ve huzur toplantısı gerçekleştirildi.

Şehit Şenay Aybüke Yalçın İl Kütüphanesinde, Batman Emniyet Müdürü Köroğlu Kıraç ve birim amirleri, muhtarlarla bir araya geldi. Batman İl Müdürü Köroğlu Kıraç, Batman'da 2021 yılı itibariyle asayiş ve hırsızlıkta yüzde 17'lik bir düşüşün yaşandığını bildirdi. Kıraç, "Batman kendi nüfus oranına göre yerleşkesine göre insan sayısına göre mahalle sayısına göre diğer illerden mukayese edildiğinde şundan emin olun ki suçla mücadelede çok başarılı bir dönem geçiriyoruz gördüğüm kadarıyla olaylarda mesela 2020'ye göre son zamanlarda belki biraz artış olmuş olabilir ama yüzde 17 kadar bir düşüş var hırsızlıkta ve diğer olaylarda. Bir sorunumuz var dolandırıcılık konusu var biliyorsunuz. Dolandırıcılık bu da genelde siber konuları ilgilendiren bir durum. Bu konuda da çok ciddi yeni yol almaya başladık. Mesela bu internet kafeler kontrolü, denetimi ve burada işlenen dolandırıcılık olaylarının en azından en asgariye indirilmesi için çok ciddi bir sıkı tedbir aldık. Geçenlerde valimizin başkanlığında bir toplantı yaptık ve çok net kararlar aldık. Orayı çok ciddi bir koordine altına alacağız. Türkiye genelinde, sadece bu Batman'ı ilgilendiren bir konu değil diğer illerde müşterek çalışmalarla bizden kaynaklı suç işleyen kişilere yönelikte inşallah yakında güzel çalışmalar yapacağız. İyi bir çalışmamız var. Yani bu hesap çalma, değişik telefonlarla tehdit etme ya da çok değişik yöntemler var. Dolandırıcılıkta biliyorsunuz sınır yok. Ama önemli olan bizim vatandaşlarımızın kaynağını bilmediği ya da en yakın dostunu bile sosyal medya ağı bile olsa oradan gelen talepleri asla kabul etmemesi önemlidir" diye konuştu.

Son dakika: Batman İl Emniyet Müdürlüğü muhtarlarla sorumluluk alanı ve huzur toplantısı gerçekleştirdi
Son dakika: Batman İl Emniyet Müdürlüğü muhtarlarla sorumluluk alanı ve huzur toplantısı gerçekleştirdi
Son dakika: Batman İl Emniyet Müdürlüğü muhtarlarla sorumluluk alanı ve huzur toplantısı gerçekleştirdi
Son dakika: Batman İl Emniyet Müdürlüğü muhtarlarla sorumluluk alanı ve huzur toplantısı gerçekleştirdi

Emniyet Müdürlüğü, Dolandırıcılık, Batman, Şehit, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika: Batman İl Emniyet Müdürlüğü muhtarlarla sorumluluk alanı ve huzur toplantısı gerçekleştirdi - Son Dakika


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