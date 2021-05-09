Batman merkezli 4 ilde terör örgütü PKK/KCK operasyonu: 20 gözaltı
BATMAN - Batman merkezli 4 ilde düzenlenen terör örgütü PKK/KCK operasyonunda 20 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Genel Komutanlığı Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ve Batman İl Jandarma Komutanlığınca Batman merkezli 4 farklı ilde PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 20 şüphelinin yakalandığı bildirildi.
Kaynak: İHA
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