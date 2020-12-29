Son dakika! Batman merkezli 4 ildeki FETÖ/PDY operasyonunda 4 tutuklama
29.12.2020 15:16
Son dakika haber... BATMAN merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
BATMAN merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik Batman merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2'si öğretmen, 1'i ihraç edilen emniyet personeli olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.
Son Dakika Sokağa çıkma kısıtlamasının olacağı 1 Ocak günü Cuma Namazı kılınacak mı? İşte merak edilen sorunun yanıtı Son Dakika: Moda dünyasının duayen ismi Pierre Cardin, hayatını kaybetti Doya Doya Moda'dan ayrılan Kemal Doğulu, Seray Sever'in makyajsız halini paylaştı Eşinin, kendisini aldattığını öğrenen adam iki çocuğunu öldürerek intihar etti Çığ şehidinin cenaze namazını imam ağabeyi kıldırdı Eski Şehircilik ve Çevre Bakanı Erdoğan Bayraktar: Bayrak asarak geldik, mancınıkla atıldık Son Dakika: İstanbul'da feci olay! Öğretim görevlisi Aylin Sözer, eski sevgilisi olduğu iddia edilen saldırgan tarafından yakılarak öldürüldü SBK Holding'e yönelik operasyonun detayları; Şömineden yakılmış cep telefonu çıktı