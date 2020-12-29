BATMAN merkezli 4 ilde, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 kişiden 4'ü çıkartıldığı mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri koordinesinde terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik Batman merkezli 4 ilde operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 2'si öğretmen, 1'i ihraç edilen emniyet personeli olmak üzere 10 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkartıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 şüphelinin ise yakalanmasına çalışılıyor.