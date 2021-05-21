Son Dakika: Batman ve Şırnak'ta askeri tesislere maket uçakla saldırı girişimi yapıldı - Son Dakika

Diyarbakır'da önceki gün 8. Ana Jet Üssü'ne gerçekleştirilmek istenilen maketli saldırının ardından yeni saldırı haberi de Batman ve Şırnak'tan geldi.

Batman'da saat 23.10 sularında askeri tesise 3 maket uçakla saldırı yapılmak istendiği ancak güvenlik güçlerinin zamanında müdahalesiyle olayın kontrol altına alındığı öğrenildi. Saldırı girişimi sırasında herhangi bir yaralanma olmadığı bildirildi. Benzer bir saldırı girişimi Şırnak 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na da yapıldı.

BATMAN VALİLİĞİ: ZAYİAT YOK

Batman Valiliği, bölgede yaşanan saldırı girişimiyle ilgili bilgilendirmede bulundu. Valilik'ten yapılan açıklamada, "Batman'da bir askeri tesise saat 23.10 sularında 3 adet maket uçak ile saldırı girişiminde bulunulmuştur. Maket uçaklar etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" ifadelerine yer verildi.

ŞIRNAK'TA DA ZAMANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Teröristler tarafından Batman'ın yanı sıra Şırnak'ta da saldırı girişimine zamanında müdahale edildiği öğrenildi. Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'na gerçekleştirilen saldırının zamanında müdahale sonucu etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

Birlik personelinin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde saldırı girişimi sırasında herhangi bir hasar ve zayiatın meydana gelmediği öğrenildi.

ŞIRNAK VALİLİĞİ: MAKET UÇAK ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Şırnak Valiliği'nden de saldırıyla ilgili açıklama yapıldı. Valilik, maket uçağın etkisiz hale getirildiğini belirterek, "Şırnak 23.Sınır Piyade Tümen Komutanlığımıza yönelik olarak maket uçak ile saldırı teşebbüsünde bulunulmuş, maket uçak etkisiz hale getirilmiştir. Herhangi bir zayiat yoktur" açıklamasında bulundu.





MSB: BİRLİKLERİMİZDE TEDBİRLER ARTIRILMIŞTIR

Milli Savunma Bakanlığı da resmi Twitter hesabından Batman'da ve Şırnak'taki saldırı girişimleriyle ilgili açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, birliklerdeki tedbirlerin artırıldığı belirtilerek, "Batman'daki İnsansız Uçak Sistemleri Üs Komutanlığımız ile Şırnak'taki 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığımıza maket uçaklarla saldırı girişiminde bulunulmuş, birlik personelimizin dikkati ve alınan tedbirler sayesinde herhangi bir hasar ve zayiat meydana gelmemiştir. Birliklerimizde tedbirler artırılmıştır" denildi.