Son dakika! Battalgazi Belediyesi üstyapı çalışmalarını sürdürüyor - Son Dakika

Battalgazi Belediyesi üstyapı çalışmalarını sürdürüyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, ekipler, ilçede bulunan Ağılyazı Mahallesi'nde üstyapı çalışması gerçekleştirdi.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, mahallede çalışmaları inceleyerek bilgi aldı.

Mahallede 5 noktada çalışmaların devam ettiğini aktaran Güder, "2020 yılı içerisinde ekiplerimizin gayretleri sonucunda 300 kilometreye yakın yolumuzu asfaltlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız. Şu an da Ağılyazı mahallesindeki Kaymakamımız Abdul Kadir Duran ile inceliyoruz. Geldiğimiz yerlere baktığımızda nüfus yoğunluğunun olmadığı yerlerde bile belediye olarak asfaltlama çalışması gerçekleştiriyoruz. Bunu gurur verici bir hizmet diye görüyoruz." ifadesini kullandı.

İncelemede Battalgazi Kaymakamı Abdul Kadir Duran da Başkan Güder'e eşlik etti.