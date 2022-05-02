Son dakika! Bayburt Group inşaat firmasının deposunda yangın çıktı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Bayburt Group inşaat firmasının deposunda yangın çıktı

02.05.2022 13:01
Son dakika! Bayburt Group inşaat firmasının deposunda yangın çıktı

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kop Dağı tünelinin yapımını üstlenen firma Bayburt Group İnşaatın deposunda kısa devreden kaynaklı yangın meydana geldi.

Kop Dağı tünelinin yapımını üstlenen firma Bayburt Group İnşaatın deposunda kısa devreden kaynaklı yangın meydana geldi.

Kop şantiyesinde yaşanan yangında can kaybı ve yaralı olmazken depo içerisinde bulunan eşyalar yangından zarar gördü, maddi hasar oluştu. Şantiye bekçisi yükselen alevleri görerek, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bayburt Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangının yaşandığı Kop şantiyesine giderek, yangına 1 saat müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabaları sonucunda, firmanın deposundaki yangın büyümeden söndürüldü. Maddi hasarın meydana geldiği depo içerisinde, 7 adet akü, 5 adet oto elektrik kablosu, 1 adet akü şarj cihazı, 1 adet ufo, 1 adet lastik sökme makinesi, lastik şoklama makinesi, lastik sökme tabancası ve 3 adet tencereyle birlikte çay kazanı yanarak, kullanılamaz hale geldi. - BAYBURT

YORUMLAR
500
Çatı alev alev yandı, yan apartmandan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı! Çatı alev alev yandı, yan apartmandan bahçe hortumuyla söndürmeye çalıştı! Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor Gaziantep'te bir geri dönüşüm fabrikasında yangın çıktı! Kontrol altına alınmaya çalışılıyor

Kop Dağı, İtfaiye, Bayburt, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Bayburt Group inşaat firmasının deposunda yangın çıktı - Son Dakika


Son Dakika
13:01 4 yaşındaki çocuk annesinin arabasıyla kaza yaptı! Pijama ve çıplak ayaklarıyla olay yerinden kaçtı
13:00 Babacan'dan 6'lı masa hakkında dikkat çeken açıklama: 6 genel başkan ayrı ayrı şeyler söylüyor, vatandaş bize güvenir mi?
12:59 Ünlü isimlerden Ramazan Bayramı kutlaması! Yakın zamanda eşini kaybeden Ece Erken duygulandırdı
12:03 Sağlık Bakanlığından bayram ziyareti uyarısı: Bulunduğunuz ortamı havalandırın
11:36 Sedat Peker videolarının yıldönümünü takipçisinin tweet'ini paylaşarak hatırlattı
11:33 Çiçek Taksi'nin Fırıldak Ömer'i Cengiz Küçükayvaz, son hali ortaya çıktı
11:32 Kuzenleriyle hayvan otlatmaya yaylaya çıkan 12 yaşındaki Tarık kayboldu
11:12 Bursa'da iple bağladığı 2 atı otomobille çeken acımasız sürücüye ceza yağdı
11:04 2 haftadır dizide yoktu! Camdaki Kız'da rol alan Devrim Yakut'un beyninin pıhtı attığı ortaya çıktı
10:54 Trabzonspor, İstanbul'da köprüye asılan bayrağı 1967 eşit parçaya bölüp satışa sundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.05.2022 13:07:21. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika! Bayburt Group inşaat firmasının deposunda yangın çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement