Son dakika: Bayburt Kalesinde örtü yangını - Son Dakika

Bayburt Kalesinde akşam saatlerinde meydana gelen örtü yangını itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

Olay, dün akşam saat 20.00 sıralarında meydana geldi. Bayburt Kalesi etrafından alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine varan itfaiye ekipleri tutuşan kuru otları söndürerek soğutma çalışması yaptı.

Yangında kalede herhangi bir zarar oluşmadığı belirtildi. - BAYBURT