MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt O¨zel I·darespor'un başkanı Tamer Saka, 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronaviru¨s tespit edilmesi üzerine, bugün oynayacakları Elazığspor karşılaşmasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendiğini açıkladı.

Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt O¨zel I·darespor'da dün 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronaviru¨s tespit edildiği bildirildi. Bu gelişme üzerine Bayburt O¨zel I·darespor Kulübü, TFF'ye başvuruda bulunarak, sezonun ilk haftasında bugün saat 15.00'te sahalarında oynayacakları Elazığspor maçının ertelenmesi istedi. TFF tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu ise müsabakanın planlandığı gün ve saatte oynanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karşılaşmanın ertelenmemesine tepki gösterdi.