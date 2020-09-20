MİSLİ.com 2'nci Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt O¨zel I·darespor'un başkanı Tamer Saka, 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronaviru¨s tespit edilmesi üzerine, bugün oynayacakları Elazığspor karşılaşmasının Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından ertelendiğini açıkladı.
Misli.com 2'nci Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Bayburt O¨zel I·darespor'da dün 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanında koronaviru¨s tespit edildiği bildirildi. Bu gelişme üzerine Bayburt O¨zel I·darespor Kulübü, TFF'ye başvuruda bulunarak, sezonun ilk haftasında bugün saat 15.00'te sahalarında oynayacakları Elazığspor maçının ertelenmesi istedi. TFF tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu ise müsabakanın planlandığı gün ve saatte oynanacağı açıklandı. Kulüp başkanı Tamer Saka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, karşılaşmanın ertelenmemesine tepki gösterdi.İKİNCİ DEĞERLENDİRME SONUCU MAÇ ERTELENDİTepkiler üzerine TFF tarafından yapılan ikinci değerlendirme sonucunda; bugün oynanması beklenen müsabaka, gece yarısı yapılan yazılı açıklamayla iptal edilip, ertelendi. Konuyla ilgili TFF'den yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "20.09.2020 Pazar günü Saat 15.00'te Bayburt Genç Osman Stadı'nda oynanması gereken Bayburt Özel İdarespor - Elazığspor Misli.com 2.Lig Kırmızı Grup müsabakası, Bayburt İl Özel İdare Spor Kulübünün Covid-19 PCR testleri sonucunda test sonuçları negatif olan oyuncu sayısının Covid-19 salgını nedeniyle müsabakalarda uygulanacak tedbirlere ilişkin talimatın 7. maddesinin 8. fıkrasında belirtilen sayının altına düşmüş olması nedeni ile anılan müsabaka federasyonumuz tarafından ileri bir tarihe ertelenmiştir."Bayburt O¨zel I·darespor Başkanı Tamer Saka da, TFF'nin kararını sosyal medya hesabından paylaşarak, verilen kararın sevindirici olduğunu belirtti. Başkan Saka paylaşımında, "Maçımız ertelendi, adalet yerini buldu, biz bitti demeden bitmez" ifadelerini kullandı.Öte yandan, koronaviru¨s tespit edilen 16 futbolcu, 3 antrenör ile 4 kulüp çalışanının, Bayburt O¨zel I·darespor'a ait tesislerde karantinaya alındığı öğrenildi.
Haber Yayın Tarihi: 20.09.2020 11:04 - Kaynak: DHA
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