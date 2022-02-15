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Son dakika: Bayburt'ta bir kişi dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu - Son Dakika

Son dakika: Bayburt'ta bir kişi dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu

15.02.2022 14:30
Son dakika: Bayburt'ta bir kişi dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu

Gelen son dakika haberine göre Bayburt'ta bir kişi polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Bayburt'ta bir kişi polisin dikkati sayesinde dolandırılmaktan kurtuldu.

Alınan bilgiye göre, A.A'yı telefonla arayarak kendisini polis olarak tanıtan kişi, adına sahte telefon hatları açılıp bunların suçta kullanıldığını söyledi.

Hatların iptal edilmesi için kendisine verilen hesap numarasına 20 bin lira yatırmak üzere bankaya gelen A.A'nın durumu, o sırada şubede bulunan polislerin dikkatini çekti.

A.A'nın dolandırılmak üzere olduğunu anlayan polis ekipleri, emniyete davet ederek durumu anlattı.

Telefon dolandırıcısı hakkında şikayette bulunan A.A, ekiplere teşekkür etti.

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Cep Telefonu, Bayburt, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika: Bayburt'ta bir kişi dolandırılmaktan polis sayesinde kurtuldu - Son Dakika


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