Son dakika: Bayburt'ta cenaze defni için kardan kapalı yol açıldı - Son Dakika

Bayburt 'ta vefat eden kadının cenazesi, kardan kapanan yolun ekipler tarafından açılmasının ardından toprağa verildi.

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