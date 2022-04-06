Son dakika... Bayburt'ta pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika
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Son dakika... Bayburt'ta pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

06.04.2022 16:03
Son dakika... Bayburt'ta pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Son dakika haberine göre Bayburt'ta, apartmanın 3. katındaki evinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Bayburt'ta, apartmanın 3. katındaki evinin penceresinden düşen çocuk hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Yazyurdu köyünde, bir apartmanın 3. katındaki dairede yaşayan ailenin kızı Aişe Sena Demirhan (3), pencereden düştü.

Ağır yaralanan Demirhan, olay yerine gelen ambulansla Bayburt Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Buradaki müdahalenin ardından Erzurum'a sevk edilen çocuk, yolda yaşamını yitirdi.

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Bayburt, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bayburt'ta pencereden düşen 3 yaşındaki çocuk öldü - Son Dakika


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