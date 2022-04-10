Son dakika... Bayburt'ta Türk Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı - Son Dakika
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Son dakika... Bayburt'ta Türk Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı

10.04.2022 12:40
Son dakika... Bayburt'ta Türk Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı

Son dakika haberi: Bayburt'ta Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Bayburt'ta Türk Polis Teşkilatının 176. kuruluş yılı ve Polis Haftası dolayısıyla tören düzenlendi.

Saray Bahçesi'nde gerçekleşen programda Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Program, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Törende konuşan İl Emniyet Müdürü Ayhan Bodur, emniyet mensuplarının Polis Haftası'nı kutlayarak, polis teşkilatının 176. kuruluş yıl dönümünü onur ve şerefle kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Programa, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Bayburt Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ufuk Sami Yücel ile emniyet mensupları katıldı.

-Giresun

Giresun'daki tören, Valilik önünde gerçekleştirildi.

Buradaki törende Giresun Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, alandaki polislerin gününü kutladı.

Kızılay, daha sonra ise Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Son dakika... Bayburt'ta Türk Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı
Son dakika... Bayburt'ta Türk Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı
Son dakika... Bayburt'ta Türk Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı

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'Milletimizin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz' 'Milletimizin huzur ve güvenliği için çalışıyoruz' Vali Memiş: 'Ülkemizin güven, huzur ve selameti için görev yapan emniyet teşkilatımızın Polis Haftası kutlu olsun' Vali Memiş: 'Ülkemizin güven, huzur ve selameti için görev yapan emniyet teşkilatımızın Polis Haftası kutlu olsun'

Polis Haftası, Bayburt, Polis, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Bayburt'ta Türk Polis Teşkilatının 176. yılı kutlandı - Son Dakika


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