Son dakika... Bayburt Valisi Epcim'den kontrollü sosyal hayat uyarısı - Son Dakika

Bayburt Valisi Cüneyt Epcim, vatandaşlardan, kontrollü sosyal hayat döneminde rehavete kapılmamalarını ve tedbiri elden bırakmamalarını istedi.



Epcim, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ile mücadelede yeni bir döneme girildiğini belirtti.



Kontrollü sosyal hayat dönemin başladığını anımsatan Epcim, şunları aktardı:



"Lütfen rehavete kapılmayalım, tedbiri elden bırakmayalım. Maske takmaya, sosyal mesafeye ve el temizliğine dikkat edelim. Tüm kurallara hassasiyetle uyarak, bu dönemi de inşallah hep birlikte aşacağız."