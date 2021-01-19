Son dakika! Bayburtlu çocukların poşetle kızak keyfi - Son Dakika

Bayburt'ta kar yağışı aralıklarla devam ederken dondurucu soğuklarda etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta çocuklar buzlanan sokaklarda poşetle kızak kaymanın tadını çıkardı. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, poşetlerle dik eğimli sokakta gece saatlerinde dakikalarca kaydı.

Sahtekarlar balıklara tartıda ağır gelsin diye olta kurşunu ve küçük balık yutturuyor

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