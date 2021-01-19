Son dakika! Bayburtlu çocukların poşetle kızak keyfi - Son Dakika

Son dakika! Bayburtlu çocukların poşetle kızak keyfi
19.01.2021 10:05
Son dakika haberleri: - Bayburtlu çocukların poşetle kızak keyfi Bayburt'ta kar yağışının ardından buz tutan dik eğimli sokaklarda çocuklar poşetle kızak keyfi yaşadı.
- Bayburtlu çocukların poşetle kızak keyfi
BAYBURT - Bayburt'ta kar yağışının ardından buz tutan dik eğimli sokaklarda çocuklar poşetle kızak keyfi yaşadı.
Bayburt'ta kar yağışı aralıklarla devam ederken dondurucu soğuklarda etkili oluyor. Gece en düşük hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düştüğü Bayburt'ta çocuklar buzlanan sokaklarda poşetle kızak kaymanın tadını çıkardı. Soğuk havaya aldırış etmeyen çocuklar, poşetlerle dik eğimli sokakta gece saatlerinde dakikalarca kaydı.
Düşe kalka kaymanın keyfini süren çocuklar gönüllerince eğlendi.
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