Son dakika: Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek yeniden liderliğe yükseldi - Son Dakika

Son dakika: Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek yeniden liderliğe yükseldi

19.12.2020 22:55
Son dakika: Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek yeniden liderliğe yükseldi, System.String[]

Son dakika habere göre Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'i Robert Lewandowski'nin uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenerek liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Almanya Birinci Futbol Ligi'nde (Bundesliga) Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'i Robert Lewandowski'nin uzatma dakikalarında attığı golle 2-1 yenerek liderlik koltuğuna yeniden oturdu.

Bayern Münih, Bundesliga'nın 13. haftasında BayArena'da Bayer Leverkusen'e konuk oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısı, 14. dakikada Patrik Schick ve 43. dakikada Robert Lewandowski'nin karşılıklı golleriyle 1-1 tamamlandı.

Çekişmeli geçen ikinci yarıda Bayern Münih, 90+3. dakikada Lewandowski'nin attığı golle karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.

Puanını 30'a çıkaran Bayern Münih, 11. haftada Bayer Leverkusen'e kaptırdığı liderlik koltuğunu geri aldı.

Bu sezon ilk mağlubiyetini yaşayan Bayer Leverkusen ise 28 puanda kaldı ve averajla 2. sırada yer aldı.

Öte yandan, karşılaşma öncesinde Bayer Leverkusen'in üst yöneticisi Fernando Carro ve sportif direktörü Rudi Völler, FIFA tarafından yılın en iyi oyuncusu seçilen Robert Lewandowski'ye ve yılın en iyi kalecisi seçilen Manuel Neuer'e çiçek verdi.

Robert Lewandowski, Bayer Leverkusen, Bayern Münih, Almanya, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Spor Son dakika: Bayern Münih, deplasmanda Bayer Leverkusen'i 2-1 yenerek yeniden liderliğe yükseldi - Son Dakika Spor


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