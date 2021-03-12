Son dakika haberi: GAZİANTEP - İslahiye'de baygınlık geçiren hamile kadına kadın polis memuru yardım etti - Son Dakika

Son dakika haberi: GAZİANTEP - İslahiye'de baygınlık geçiren hamile kadına kadın polis memuru yardım etti
12.03.2021 12:47
Son dakika haberi... İslahiye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü önünde yürürken düşüp bayılan hamile kadına, ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı.
İslahiye ilçesinde Emniyet Müdürlüğü önünde yürürken düşüp bayılan hamile kadına, ilk müdahaleyi kadın polis memuru yaptı.
Beyler Mahallesi'nde Emniyet Müdürlüğü önünde yolda yürüyen ve kimliği öğrenilemeyen hamile kadın aniden fenalaşarak yere düştü.
Baygınlık geçiren kadının yardımına, Emniyet Müdürlüğü bina girişindeki kadın polis memuru koştu.
Kadın polis memuru, hamile kadını kucağına alarak 112 Acil Servis ekipleri gelinceye dek bilincini açık tutmaya çalıştı.
Kadın, ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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