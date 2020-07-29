Son dakika! Bayraklı'da çocuklara bayram sürprizi - Son Dakika

Bayraklı Belediyesi, Kızılay İzmir Şubesi ve Bir Çocuk da Sen Giydir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, Kurban Bayramı öncesi çocukların yüzünü güldürdü. Proje kapsamında, Bayraklı'da ihtiyaç sahibi 839 çocuğa bayramlık giysi dağıtımına başlandı.

Bir Çocuk da Sen Giydir Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından başlatılan 'Bir çocuk da sen giydir' projesiyle Bayraklı'da yüzlerce ihtiyaç sahibi çocuk sevinecek. Dernek, Bayraklı Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Kızılay iş birliğiyle, ilçe genelinde belirlenen ihtiyaç sahibi 839 çocuğa bayramlık giysi dağıtılacak. Bu kapsamda hazırlanan yardım kolileri Kızılay tarafından Bayraklı Belediyesine ulaştırıldı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, belediye binası önünde Kızılay İzmir Şube Başkan Yardımcısı Tansu Kaya, Dernek Başkanı Nuran Baştan ve Kızılay temsilcileriyle bir araya geldi.

Bin 678 parça ürünün titizlikle ihtiyaç sahibi çocuklara iletileceğini vurgulayan Başkan Sandal, bağışçılara ve projede emeği geçenlere teşekkür etti. Bayraklı Belediyesi ekipleri aracılığıyla dağıtımı gerçekleştirilecek yardım kutularının içinde erkek çocuklar için pantolon ve gömlek, kız çocukları için ise elbiseler ve tişörtler bulunuyor. Ülke genelindeki ihtiyaç sahiplerine ulaşılması hedeflenen proje kapsamında bu güne kadar 78 ilde yaklaşık 70 bin çocuğa giysi desteğinde bulunuldu. - İZMİR