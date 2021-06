Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, kentsel dönüşümden faydalanmak isteyen vatandaşlara uygun şartlarda kredi verilmesi süreciyle ilgili İş Bankası ile anlaşma sağlandığını açıkladı. Bu kapsamda imzalanan protokole göre, kentsel dönüşümle evini yenileyecek vatandaşlara 10 yıl vadeli, 200 bin lira limitli ve uygun oranlı kredi imkanı sağlanacak.

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, 30 Ekim İzmir depremi sonrası vatandaşların krediye ulaşımlarını kolaylaştırmak ve uygun oranlı kredi imkanı sağlamak için İş Bankası ile iş birliği yaptı. Bu konuda düzenlenen protokol imza törenine Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük Bireysel Bankacılık Satış Bölümü Müdürü Mesut Dinçer, Türkiye İş Bankası A.Ş. Genel Müdürlük İzmir Merkez 1. Bölge Satış Müdürlüğü Bölge Müdürü Burak Mumcu ve İş Bankası yetkilileri katıldı. Anlaşmaya göre 6306 sayılı afet riski altındaki alanların dönüştürülmesi hakkında kanundan yararlanarak, kentsel dönüşüm kapsamında evini yenilemek isteyen vatandaşlara yönelik uygun faizli kredi imkanı sağlanacak.

Protokol çerçevesinde vatandaşı koruma görevini de fazlasıyla üstleneceklerini belirten İş Bankası Genel Müdürlük Bölüm Müdürü Mesut Dinçer, "Bayraklı Belediyesinin şirketlerinden BAYBEL'de belediye olarak vatandaşlara ücretsiz verilecek müşavirlik hizmetlerinin yanında İş Bankası olarak biz de ilgili arkadaşlarımızla bina sahiplerini kentsel dönüşüm finans desteği ve kredilendirme süreçleriyle ilgili bilgilendireceğiz" dedi.

"Amacımız; vatandaşın işini kolaylaştırmak"

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal ise, "Amacımız; vatandaşın işini kolaylaştırmak. Mevcut riskler varsa bunlarla ilgili tedbirler almak. Yardımcı olabileceğimiz alanlar varsa bu alanlarda yardımcı olmak. Mesela bunlardan bir tanesi mülkiyet metrekarelerinin korunmasıyla ilgiliydi. Bizim görevimizdi ve onu sağladık. Bilgi kirliliğini giderdik. Krediye daha rahat ulaşılmasını ve herkesin daha kolay kredi almasını sağlamak, belediye şirketimiz bünyesinde oluşturacağımız müteahhit havuzunda vatandaşımızın olası mağduriyet durumlarının önüne geçmek gibi görevlerimiz var ve bunlar için çalışıyoruz. Gerçekten mağdur olmuş, her kesimden yurttaşımız var ve bu yurttaşlarımızın dertlerinin, sıkıntılarının bir an önce çözülmesi bizim için çok önemli. Bizim tercihimiz her zaman önce vatandaş" dedi. - İZMİR