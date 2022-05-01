Son dakika! Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret - Son Dakika

Şehitliğin drone ile görüntülenmesi

Şehit yakınlarının kabirleri ziyaret etmesi

Şehit yakınları ve ziyaretçilerle röportaj

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Dua edilmesi Kayseri'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesince Ramazan Bayramı dolayısıyla Kartal Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törende, şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında dua edip, gözyaşı döktü.

Aileler, çocuklarının mezarlarını temizleyip, çiçeklere su verdi.

Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Protokol üyeleri duanın ardından şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı.