Son dakika! Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret - Son Dakika
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Son dakika! Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret

01.05.2022 15:19

Gelen son dakika haberlerine göre Şehitliğin drone ile görüntülenmesi Şehit yakınlarının kabirleri ziyaret etmesi Şehit yakınları ve ziyaretçilerle röportaj Kur'an-ı Kerim tilaveti Dua edilmesi Kayseri'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Şehitliğin drone ile görüntülenmesi

Şehit yakınlarının kabirleri ziyaret etmesi

Şehit yakınları ve ziyaretçilerle röportaj

Kur'an-ı Kerim tilaveti

Dua edilmesi Kayseri'de şehit aileleri, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliklerdeki yakınlarının kabirlerini ziyaret etti.

Türkiye Harp Malulü Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şubesince Ramazan Bayramı dolayısıyla Kartal Şehitliği'nde tören düzenlendi.

Törende, şehit aileleri, evlatlarının mezarları başında dua edip, gözyaşı döktü.

Aileler, çocuklarının mezarlarını temizleyip, çiçeklere su verdi.

Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, 12. Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, Kayseri Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz ve diğer protokol üyeleri katıldı.

Protokol üyeleri duanın ardından şehit mezarlıklarına karanfil bıraktı.

Son dakika! Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret
Son dakika! Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret
Son dakika! Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret
Son dakika! Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret

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Ramazan Bayramı, Kayseri, Şehit, dua, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Bayram arifesinde şehit kabirlerine hüzünlü ziyaret - Son Dakika
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