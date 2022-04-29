Son dakika haberi! Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim - Son Dakika
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Son dakika haberi! Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim

29.04.2022 01:01

Son dakika haberlerine göre Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde Ramazan Bayramı öncesi asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde Ramazan Bayramı öncesi asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güveni sağlamak için asayiş uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, kentin birçok noktasında geniş çaplı uygulama yaptı. Uygulamada yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı. Aynı zamanda araçlar ve şahıslar tek tek detaylı şekilde arandı.

Asayiş uygulamaların süreceği bildirildi.

Son dakika haberi! Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim
Son dakika haberi! Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim
Son dakika haberi! Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim
Son dakika haberi! Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim
Son dakika haberi! Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim
Son dakika haberi! Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim

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Emniyet Müdürlüğü, Asayiş, Bayram, Elazığ, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim - Son Dakika
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