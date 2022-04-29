Son dakika haberi! Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim - Son Dakika

Bayram öncesi Elazığ polisinden geniş çaplı denetim

ELAZIĞ - Elazığ'da İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde Ramazan Bayramı öncesi asayiş uygulamalarını sürdürüyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde huzur ve güveni sağlamak için asayiş uygulamalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çerçevede Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yunus timleri ile çarşı ve mahalle bekçileri, kentin birçok noktasında geniş çaplı uygulama yaptı. Uygulamada yüzlerce araç ile çok sayıda kişinin kaydı sorgulandı. Aynı zamanda araçlar ve şahıslar tek tek detaylı şekilde arandı.

Asayiş uygulamaların süreceği bildirildi.