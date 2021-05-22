Son dakika haberleri! ÇANAKKALE - Bayramiç'te kullanılmayan evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu - Son Dakika

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde sahibi yurt dışında olduğu için kullanılmayan evde çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Camikebir Mahallesi İnönü Caddesinde bulunan ve yurt dışında yaşayan Yücel Arıkan'a ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını gören güvenlik güçlerinin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Binadaki diğer dairelerde oturan vatandaşlar hızla binadan çıkarıldı.

Bayramiç Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. Bir süredir kullanılmadığı belirlenen evde maddi hasar meydana geldi.