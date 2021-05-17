Son dakika: Bayrampaşa'da bir kişi evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bayrampaşa'da yatalak annesiyle birlikte yaşayan kişi evinde ölü bulundu.
Alınan bilgiye göre, İsmetpaşa Mahallesi, Gül Sokak'ta bulunan 3 katlı apartmanın ikinci katında annesiyle birlikte yaşayan 45 yaşındaki İskender Günaydın'ın düştüğünü duyan ve oğluna seslenen annesi, yanıt alamayınca komşulardan yardım istedi.
Komşuların, evin kapısını açamaması üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri çağrıldı.
İtfaiye ekipleri evin kapısını kırarak içeri girdi. Sağlık ekipleri yaptıkları incelemede Günaydın'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Yakınları, Günaydın'ın geçen haftalarda Kovid-19'a yakalandığını, karantinasının birkaç gün önce bittiğini anlattı.
Oğlunun ölüm haberini aldıktan sonra sinir krizi geçiren annesi hastaneye kaldırıldı.
Ekipler olay yerinden ayrılırken cenaze yakınlarına teslim edildi.
Kaynak: AA
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