Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜNDE İSTEK PARÇA KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ - Son Dakika
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Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜNDE İSTEK PARÇA KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ

29.09.2022 10:00

Edinilen son dakika haberine göre BAYRAMPAŞA'da, düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışma sonucu kız tarafı ile erkek tarafı kavga etti.

BAYRAMPAŞA'da, düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışma sonucu kız tarafı ile erkek tarafı kavga etti. Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen kavga karakolda bitti.

Bayrampaşa Kocatepe Mahallesi'nde dün gece Furkan Ş. ile Buse Ş. çiftinin düğününde halayda çalınacak şarkı yüzünden gelin tarafı ile erkek tarafı arasında gerginlik oldu. Oyun pistinde başlayan gerginlik sonucu kız tarafı ile erkek tarafı tekme tokat kavga etti. Salonda başlayan düğün, tarafların kavgaya tutuşmasıyla polis merkezinde son buldu. Polis merkezine giden tarafların birbirinden şikayetçi olduğu öğrenildi.

İSTEK PARÇA YÜZÜNDEN BAŞLAYAN KAVGANIN GÖRÜNTÜLERİ CEP TELEFONUNA YANSIDI

Düğünde yaşanan kavga cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, Gelin ve damadın halay çektiği sırada yaşanan gerginlik kameraya yansıyor. Bir başka görüntüde ise tarafların kavgaları görülüyor.

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Bahçeşehir'de öğrenci kavgası! Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar Bahçeşehir'de öğrenci kavgası! Yere yatırdıkları arkadaşlarına tekmelerle saldırdılar Düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışmada kız tarafıyla erkek tarafı birbirine girdi! İşte karakolda biten kavganın görüntüleri... Düğünde istek şarkı yüzünden çıkan tartışmada kız tarafıyla erkek tarafı birbirine girdi! İşte karakolda biten kavganın görüntüleri... Bahçelievler'de öğrenciler arasındaki kavga cep telefonuyla görüntülendi Bahçelievler'de öğrenciler arasındaki kavga cep telefonuyla görüntülendi
Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜNDE İSTEK PARÇA KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi | BAYRAMPAŞA'DA DÜĞÜNDE İSTEK PARÇA KAVGASI KARAKOLDA BİTTİ - Son Dakika
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