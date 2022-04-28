Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

28.04.2022 15:34

Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bayrampaşa'da sanayi sitesindeki iş yerinin çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muratpaşa Mahallesi Rami Kışla Caddesi'nde bulunan İşkent Sanayi Sitesi'ndeki 5 katlı iş yerinin çatısındaki kompresör deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesi üzerine yangın söndürüldü.

Yangın nedeniyle iş yerinde hasar oluştu.

Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Bayrampaşa'da iş yerinin çatısında çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika


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