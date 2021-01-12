Son dakika haberi: Bayrampaşa'da otelde bir kadın boğularak öldürüldü - Son Dakika

İstanbul'un Bayrampaşa ilçesindeki bir otelde çocuğuyla birlikte kalan 43 yaşındaki kadın, iple boğularak öldürüldü.
Alınan bilgiye göre, Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi'ndeki otelde resepsiyon görevlisi ikinci kattaki bir odadan çocuk ağlama seslerinin gelmesi üzerine yukarı çıktı. Kapıyı çaldığında kimsenin açmaması üzerine odaya giren görevli, Ferdane K'nin (43) hareketsiz yattığını gördü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, Ferdane K'nin iple boğularak öldürüldüğünü belirledi.
Kadının 3 yaşındaki çocuğu polis tarafından koruma altına alındı.
Cenaze otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumuna götürüldü.
Aynı otelde kalan ve kimliği tespit edilen şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Kaynak: AA
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