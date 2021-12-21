Bayrampaşa'da parkta bir gencin silahla öldürülmesi - Son Dakika

Bayrampaşa'da parkta 23 yaşındaki Yasin Semih Demirok'un silahla öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 17 Aralık'ta gece saatlerinde Kartaltepe Mahallesi'ndeki bir parkta Yasin Semih Demirok'un silahla yaralanması ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin çalışma başlattı.

Yapılan incelemede, olayı gerçekleştiren zanlının ilçede kuaförlük yapan Azerbaycan uyruklu N.M. olduğunu belirleyen polis, şüphelinin Gaziosmanpaşa'da bir adreste saklandığı bilgisini edindi.

Eve baskın düzenleyen ekipler, zanlı N.M. ile olaydan sonra kendisine yardım ettiği tespit edilen M.E.S, E.A. ve E.B.'yi gözaltına aldı.

Şüpheli N.M. ifadesinde, olayda kullandığı silahı Eyüpsultan sahilinde denize attığını söyledi. Bunun üzerine bölgeye giden deniz polisi yaptığı aramada, silahı denizden çıkararak incelenmek üzere muhafazaya aldı.

Bu arada olayın ardından motosikletle gelen akrabasının şüpheli N.M.'yi olay yerinin yakınlarından kaçırması güvenlik kameralarına yansıdı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay

Yıldırım Mahallesi'nde ikamet eden Yasin Semih Demirok, 17 Aralık'ta gece saatlerinde kız meselesiyle ilgili kendisine konum atan kişiyle Kocatepe Mahallesi'ndeki parkta buluşmuştu.

Buluşmada tartışma sonucu şüpheli tarafından silahla vurularak ağır yaralanan Demirok, kaldırıldığı özel hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.