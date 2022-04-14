Bayrampaşa'da trafikte tartıştığı Mert Kaplan'ı bıçaklayarak öldüren sanık Aytekin Özdemir'in müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, iyi hal indirimi uygulayarak sanığı 25 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Bayrampaşa İsmet Paşa Mahallesi'nde 7 Mayıs 2021 günü saat 00.10 sıralarında trafikte, otomobil sürücüsü Aytekin Özdemir ile iki motosiklet sürücüsü arasında tartışma yaşanmış ve motosiklet sürücülerinden, bir bankada güvenlik görevlisi olarak çalışan Mert Kaplan (34), şüpheli Aytekin Özdemir (33) tarafından bıçaklanmıştı. Kaplan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, şüpheli çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

Tutuklu sanık Aytekin Özdemir'in müebbet hapis talebiyle yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada Mert Kaplan'ın ailesi ile tarafların avukatları bulunurken, tutuksuz sanık Aytekin Özdemir, ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) aracılığıyla duruşmaya katıldı.

Duruşmada esasa ilişkin savunma yapan sanık Aytekin Özdemir beraatını talep ederken, sanık avukatı ise "Ortada meşru savunma hali ve sınırın aşılması söz konusudur. Müvekkilim hakkında haksız tahrik hükümlerinin uygulanmasını ve takdiri indirim sebeplerinin uygulanmasını talep ediyoruz. Ayrıca sanığın tutuklu kaldığı sürenin de göz önüne alınarak tahliyesini istiyoruz" şeklinde konuştu.

"Maktulün ailesinden özür diliyorum"

Sanık Aytekin Özdemir son sözünde, "Maktul Mert Kaplan'ın ailesinden özür diliyorum. Maktulün çocuklarının eğitimleri için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

İyi hal indirimi uygulandı

Mahkeme heyeti, sanık Aytekin Özdemir'i 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Sanığın cezasında iyi hal indirimi uygulayan heyet, bu cezayı 25 yıl hapis cezasına düşürerek sanığın tutukluluk halinin devamına hükmetti.

"Eşim öldükten sonra param parça olduk"

Duruşma sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde açıklama yapan maktulün eşi Yıldız Kaplan gözyaşlarını tutamayarak, "Görüntüler, her şey ortada ama onlar yalancı tanık tuttular. Hepsi yalan. Eşimle çok iyiydik, çok mutluyduk, çok iyi bir aileydik. Eşim öldükten sonra param parça olduk, çocuklarım babasız kaldı. Her gün babalarını soruyorlar, rüyalarında görüyorlar. Sabahları kalktıklarında 'benim babam niye öldü' diyorlar, 'gitmeseydi, yanımızda olsaydı hep' diyorlar. Çok özlüyorlar çocuklar, ben de çok özlüyorum. Perişanız hala yani, onsuz olmuyor" dedi.

"Bizim yargımıza bence yakıştıramadığım bir şey"

Maktulün kardeşi de verilen karara tepki göstererek, "Zanlı 25 yıl ceza aldı, iyi hal indirimi aldı. Bir insan öldürüp de katledip de bu şekilde iyi halden indirim almak bizim yargımıza bence yakıştıramadığım bir şey. Bir de yalancı şahit tuttular, biz müebbet istiyoruz, gerekli şikayetlerimizde de bulunacağız. Benim ellerimi, kollarımı, ayaklarımı kesselerdi, gözüm görmeseydi, dilim konuşmasaydı ama biz bunu yaşamasaydık" şeklinde konuştu.

"Suç makinesine ceza indirimi olabilir mi"

Maktulün babası ise "Bir suç makinesi, 8-10 tane sabıkası var bu insanın. Suç makinesine ceza indirimi olabilir mi? Böyle bir şey olmaması lazım, savcının verdiği mütalaa doğrudur, müebbettir ancak verilen karar yanlıştır. Çocuğum 1 sene 11 ay oldu öleli, ben kısmı felç geçirdim, sağlığımdan oldum. Çocuğumun yokluğunu kabullenemiyorum, gözümün önünden geçiyor. Gelecek diye bakıyorum" ifadelerini kullandı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Aytekin Özdemir ile maktul Mert Kaplan'ın olay günü aralarında tartışma yaşandığı, şüphelinin elinde bıçakla arabadan inerek maktulü bıçakladığı aktarıldı. Olayın ardından şüpheliye ulaşılmaya çalışıldığının ancak şüphelinin telefon görüşmesinde teslim olmayacağını söylediğinin belirtildiği iddianamede, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldığı fakat o süreçte kolluk kuvvetlerine teslim olduğu kaydedildi. Maktul Mert Kaplan'ın otopsi raporunun yer aldığı iddianamede, ölümünün kesici alet yaralanmasına bağlı iç kanama sonucu meydana geldiğinin tespit edildiği belirtildi. İddianamede, şüphelinin 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasının talep edildi. - İSTANBUL