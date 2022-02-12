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Son dakika haberleri | Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haberleri | Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde yangın çıktı

12.02.2022 18:09

Son dakika 3. sayfa haberi... Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde plastik kasaların alev alması sonucu yangın çıktı.

Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde plastik kasaların alev alması sonucu yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede kontrol altına alınırken, gökyüzünün dumanla kaplandığı anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde çıktı. Halde boş alanda bulunan plastik kasalar bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Alev alev yanan kasalar nedeniyle oluşan yoğun dumanı gören vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Yangın, olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı.

Öte yandan yangın nedeniyle oluşan yoğun siyah duman vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

Son dakika haberleri | Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde yangın çıktı
Son dakika haberleri | Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde yangın çıktı
Son dakika haberleri | Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde yangın çıktı

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Bayrampaşa, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri | Bayrampaşa Meyve ve Sebze Hali'nde yangın çıktı - Son Dakika


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