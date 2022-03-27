BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: TERÖR OLMASAYDI TÜRKİYE'NİN DIŞ BORÇ PROBLEMİ OLMAYACAKTI - Son Dakika
Üye Girişi

BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: TERÖR OLMASAYDI TÜRKİYE'NİN DIŞ BORÇ PROBLEMİ OLMAYACAKTI

27.03.2022 15:48

BÜYÜK Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin düzenlediği Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programına katıldı.

BÜYÜK Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin düzenlediği Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programına katıldı. Programda konuşan Destici, '40 yıldır biz terörle mücadele ediyoruz. 1 trilyon dolardan fazla para harcadık. Eğer bu para terörle mücadeleye harcanmasaydı, bugün Türkiye'nin hiç dış borç diye problemi olmayacaktı. Kişi başı milli gelir 8-10 bin dolarsa belki 20 bin 30 bin dolar olacaktı' dedi.

BBP Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatı'nın düzenlendiği '25-31 Mart Muhsin Yazıcıoğlu ve Şehitlerimizi Anma Haftası' kapsamında, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde kahvaltı programı düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Programa çok sayıda partili katıldı. Programda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşma yaptı.

RUSYA, UKRAYNA'DA NÜKLEER SİLAH VAR DİYEREK SAVAŞ AÇTI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 'Vatanın güvenliği olmazsa hem iç güvenlik hem hudut güvenliği olmaz. Orada yaşayan insanlar huzur içerisinde bağımsız bir şekilde özgürce refah içinde yaşayamaz. Suriye'nin hali ortada, Ukrayna'nın hali ortada. Kaç milyon ton buğday ürettiğinin bir önemi kaldı mı' Kaç milyon ton Ayçiçek ürettiğinin önemi kaldı mı? Hiçbir önemi kalmadı. Komşuları olan büyük bir devlet, Rusya kaşının üzerinde gözün var dedi, önce Kırım'ı ihlal etti, daha sonra da Donbass Bölgesi'ni bahane ederek, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik başvurusunu bahane ederek, aynı ABD'nin Irak'ta nükleer silah var dediği gibi Rusya da 'Ukrayna'da nükleer silah var bu benim için tehdit' diyerek savaş açtı. Ukrayna'da bilinmeyen nükleer silahlar tehditken Rusya'da 6 bin küsur nükleer silah kime tehdit acaba? Bütün komşulara bütün dünyaya tehdit ama onlara kimse dokunamıyor? diye konuştu.

'HUKUK UYGULANIRSA HDP KAPATILIR'

BBP Genel Başkanı Destici açıklamasının devamında, 'Bazıları bizim Libya'da ne işimiz var diyor. Bugün Türkiye tam bağımsız diyebileceğimiz bir dış politika yürütüyor. Maalesef dış ülkelerden çekil diyenler var. Onların nereyle ortak hareket ettiğini de milletimizin takdirine bırakıyoruz. 40 yıldır biz terörle mücadele ediyoruz. 1 trilyon dolardan fazla para harcadık. Eğer bu para terörle mücadeleye harcanmasaydı, bugün Türkiye'nin hiç dış borç diye problemi olmayacaktı. Kişi başı milli gelir 8-10 bin dolarsa belki 20 bin 30 bin dolar olacaktı. Bunların sebebi olan emperyalistlerin uşağı PKK'nın siyasi partisiyle görüşmekten ve iş birliği yapmaktan çekinmiyorlar. PKK'nın uzantısı olan HDP'nin, Anayasa Mahkemesi'nde kapatılma davası var. Bunu durduracak olan kendileridir. Çıksınlar desinler ki 'Bizim PKK ile bir ilişkimiz yok, terör eylemlerini kınıyoruz' deseler zaten kapatılmaz. Bu ilişkilerini sürdürürlerse elbette Anayasa Mahkemesi o zaman gereğini yapar ve kapatır. Eğer hukuk uygulanırsa yüzde 100 kapatılır. PKK'nın bu siyasi uzantılarını şımartanlar var. SHP neyse maalesef bugünkü CHP de aynısını yapmaktadır. Onlara tavır koymak bir yana onlarla iş birliği içerisindedirler. Yerel seçimlerde yaptıkları iş birliğini genel seçimlere de taşıma hevesi içerisindeler? ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
BBP Genel Başkanı Destici: 'Muhsin Yazıcıoğlu sadece genel başkanımız değildi, o bizim sevgilerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı' BBP Genel Başkanı Destici: 'Muhsin Yazıcıoğlu sadece genel başkanımız değildi, o bizim sevgilerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı' BBP Genel Başkanı Destici: 'Muhsin Yazıcıoğlu sadece genel başkanımız değildi, o bizim sevgilerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı' BBP Genel Başkanı Destici: 'Muhsin Yazıcıoğlu sadece genel başkanımız değildi, o bizim sevgilerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı'

Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: TERÖR OLMASAYDI TÜRKİYE'NİN DIŞ BORÇ PROBLEMİ OLMAYACAKTI - Son Dakika


Son Dakika
16:29 Son Dakika: Hrant Dink cinayetinde kullanılan silahı saklayan firari sanık Ahmet İskender Türkiye'ye getirilip tutuklandı
16:17 Konuşanlar'ın son bölümüne Hasan Can Kaya ile izleyici arasındaki diyalog salonda soğuk terler döktürdü!
16:08 Rıza Çalımbay'ın yorumları
15:59 Rusya'nın saldırıları sonrasında Lviv halkı kiliseleri doldurdu! Ülkeleri için dua ettiler
14:34 Kılıçdaroğlu Eski Meclis Başkanı Cindoruk'la görüştü! 'Seçim' detayı dikkat çekti
14:30 Dursun Özbek'in başkanlık için tek bir şartı var!
14:23 Göztepe'nin yeni sahibi belli oluyor! Mehmet Sepil, bu hafta içinde taliplilerle görüşecek
14:16 Metin Öztürk, Galatasaray'a resmen başkan adayı oldu!
14:07 Gizemli sembol ve ışıkların "Rusya ordusuna işaret veriliyor" iddiası
13:53 Karamollaoğlu, "Erbakan hayatta olsa CHP ile bir araya gelir miydi?" sorusunu yanıtladı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2022 16:36:46. #1.12#
SON DAKİKA: BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: TERÖR OLMASAYDI TÜRKİYE'NİN DIŞ BORÇ PROBLEMİ OLMAYACAKTI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement