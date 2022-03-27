BBP GENEL BAŞKANI DESTİCİ: TERÖR OLMASAYDI TÜRKİYE'NİN DIŞ BORÇ PROBLEMİ OLMAYACAKTI - Son Dakika

BÜYÜK Birlik Partisi(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin düzenlediği Muhsin Yazıcıoğlu'nu anma programına katıldı. Programda konuşan Destici, '40 yıldır biz terörle mücadele ediyoruz. 1 trilyon dolardan fazla para harcadık. Eğer bu para terörle mücadeleye harcanmasaydı, bugün Türkiye'nin hiç dış borç diye problemi olmayacaktı. Kişi başı milli gelir 8-10 bin dolarsa belki 20 bin 30 bin dolar olacaktı' dedi.

BBP Gaziosmanpaşa İlçe Teşkilatı'nın düzenlendiği '25-31 Mart Muhsin Yazıcıoğlu ve Şehitlerimizi Anma Haftası' kapsamında, Gaziosmanpaşa Belediyesi Kültür Merkezi'nde kahvaltı programı düzenlendi. Program saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti okundu. Programa çok sayıda partili katıldı. Programda BBP Genel Başkanı Mustafa Destici konuşma yaptı.

RUSYA, UKRAYNA'DA NÜKLEER SİLAH VAR DİYEREK SAVAŞ AÇTI

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici 'Vatanın güvenliği olmazsa hem iç güvenlik hem hudut güvenliği olmaz. Orada yaşayan insanlar huzur içerisinde bağımsız bir şekilde özgürce refah içinde yaşayamaz. Suriye'nin hali ortada, Ukrayna'nın hali ortada. Kaç milyon ton buğday ürettiğinin bir önemi kaldı mı' Kaç milyon ton Ayçiçek ürettiğinin önemi kaldı mı? Hiçbir önemi kalmadı. Komşuları olan büyük bir devlet, Rusya kaşının üzerinde gözün var dedi, önce Kırım'ı ihlal etti, daha sonra da Donbass Bölgesi'ni bahane ederek, Ukrayna'nın NATO'ya üyelik başvurusunu bahane ederek, aynı ABD'nin Irak'ta nükleer silah var dediği gibi Rusya da 'Ukrayna'da nükleer silah var bu benim için tehdit' diyerek savaş açtı. Ukrayna'da bilinmeyen nükleer silahlar tehditken Rusya'da 6 bin küsur nükleer silah kime tehdit acaba? Bütün komşulara bütün dünyaya tehdit ama onlara kimse dokunamıyor? diye konuştu.

'HUKUK UYGULANIRSA HDP KAPATILIR'

BBP Genel Başkanı Destici açıklamasının devamında, 'Bazıları bizim Libya'da ne işimiz var diyor. Bugün Türkiye tam bağımsız diyebileceğimiz bir dış politika yürütüyor. Maalesef dış ülkelerden çekil diyenler var. Onların nereyle ortak hareket ettiğini de milletimizin takdirine bırakıyoruz. 40 yıldır biz terörle mücadele ediyoruz. 1 trilyon dolardan fazla para harcadık. Eğer bu para terörle mücadeleye harcanmasaydı, bugün Türkiye'nin hiç dış borç diye problemi olmayacaktı. Kişi başı milli gelir 8-10 bin dolarsa belki 20 bin 30 bin dolar olacaktı. Bunların sebebi olan emperyalistlerin uşağı PKK'nın siyasi partisiyle görüşmekten ve iş birliği yapmaktan çekinmiyorlar. PKK'nın uzantısı olan HDP'nin, Anayasa Mahkemesi'nde kapatılma davası var. Bunu durduracak olan kendileridir. Çıksınlar desinler ki 'Bizim PKK ile bir ilişkimiz yok, terör eylemlerini kınıyoruz' deseler zaten kapatılmaz. Bu ilişkilerini sürdürürlerse elbette Anayasa Mahkemesi o zaman gereğini yapar ve kapatır. Eğer hukuk uygulanırsa yüzde 100 kapatılır. PKK'nın bu siyasi uzantılarını şımartanlar var. SHP neyse maalesef bugünkü CHP de aynısını yapmaktadır. Onlara tavır koymak bir yana onlarla iş birliği içerisindedirler. Yerel seçimlerde yaptıkları iş birliğini genel seçimlere de taşıma hevesi içerisindeler? ifadelerini kullandı.